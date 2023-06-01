Из-за ДТП в Казани приостановлено движение трамваев №5, №5а и №7

Авария произошла на пересечении улиц Проспект Победы и Дубравной. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Утром 1 июня на перекрестке улиц Проспект Победы и Дубравной произошло столкновение двух автомобилей на трамвайных путях. Из-за ДТП приостановлено движение трамваев №5, №5а и №7.

На месте аварии работают службы. Предполагается, что время простоя составит час, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, ранее на Горьковском шоссе в Казани под колесами автомобиля погибла многодетная мать.

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