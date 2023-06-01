В четырех районах Татарстана построят криозаправки за 2,3 млрд рублей

Всего криозаправок в республике будет девять. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на территории Буинского, Бавлинского, Нижнекамского и Рыбно-Слободского районов Татарстана появятся криогенные авозаправочные станции . В их строительство намерены инвестировать 2,3 миллиарда рублей.

Соглашение о реализации проекта по строительству криоАЗС было подписано компанией «Газпром СПГ технологии» и правительством Татарстана еще в декабре 2022 года. Предполагается, что всего таких заправок в республике появится девять, заявила руководитель АИР Татарстана Талия Миннулина на брифинге в Кабмине региона.

Напомним, ранее в Татарстане выросли цены на бензины марок АИ-98 и 92.

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