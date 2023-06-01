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НовостиОбщество1 июня 2023 5:14

Депутат Останина отказалась поддержать инициативу Волынец об абортах только по ОМС

Парламентарий однозначно высказалась по этому поводу
Адам САГАЛ
"Я не поддержу", - заявила депутат

"Я не поддержу", - заявила депутат

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Депутат Госдумы Нина Останина назвала инициативу детского омбудсмена из Татарстана нарушением прав женщин. Ранее Ирины Волынец предложила проводить аборты только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

- Любой запрет всегда чреват тем, что выход найдется. А кто, простите, будет контролировать это, и перед кем она будет отчитываться? Я не поддержу. Право выбора есть у каждого пациента, а в данном случае женщина – это пациент, которая обращается к тому врачу, которому доверяет, - прокомментировала инициативу в разговоре с НСН парламентарий.

Напомним, Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане направила инициативу депутату Нине Останиной с просьбой поддержать ее.

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