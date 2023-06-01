В Татарстане ветер сорвал кровлю с нескольких многоквартирных домов

К счастью, никто не пострадал Фото: МЧС Татарстана

В Нурлатском районе Татарстана 31 мая ветер сорвал кровлю с частного и нескольких многоквартирных домов. Сообщение об этом поступило в спецслужбы в 20.30.

Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что кровля сорвана с четырех многоквартирных домов по улицам Нурлатской, Ленинградской, Кариева, Советской, а также с частного дома по улице Родниковой.

К счастью, никто не пострадал.

- Отселение жителей домов не требуется, - заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре в Татарстане.

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