ФОТО: парусный клуб "Паллада" ВК

1 июня в Марий Эл стартует сезон детской навигации. Об этом сообщается в официальном сообществе ВК парусного клуба «Паллада».

Открытие детской навигации в республике в этом году стало возможным благодаря реализации проекта «Маленькие капитаны Марий Эл», поддержанного Фондом президентских грантов. Подготовка к этому событию на водной базе шла на ежедневной основе.

Старт детской навигации состоится 1 июня в 13:00 на центральном причале Козьмодемьянска.

После этого начнутся водные походы на деревянном паруснике "Святой Косма" и ежедневные занятия на водной базе.

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