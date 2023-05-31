Глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов улично-дорожной сети Казани

ФОТО: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов улично-дорожной сети Казани, передает пресс-служба главы Татарстана. Его сопровождали официальные лица республики – премьер-министр Алексей Песошин, министр транспорта Фарит Ханифов, а также мэр Казани Ильсур Метшин.

Они ознакомились с ремонтом проезжей части и подъездных путей у моста «Миллениум» и ходом строительства Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы.

Рустам Минниханов подчеркнул, что все работы должны быть выполнены качественно и завершены в обозначенные сроки.

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