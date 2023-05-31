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НовостиОбщество31 мая 2023 18:30

На въезде в Зеленодольск появится круглогодичный курорт «Городские термы» за 180 миллионов рублей

Он расположится рядом с ЖК «Акварели»
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На въезде в Зеленодольск появится круглогодичный курорт «Городские термы». Проект акватермального комплекса презентовали сегодня, 31 мая, на Инвестиционном совете Республики Татарстан.

Известно, что предполагаемый объем инвестиций в комплекс составит 180 миллионов рублей. Новый курорт будет включать в себя подогреваемые бассейны и десять видов разнообразных саун.

«Городские термы» планируется разместить около жилого комплекса «Акварели».

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