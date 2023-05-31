Рустаму Минниханову презентовали первый этап мастер-плана территории для туристов «Лаишево»

ФОТО: rais.tatarstan.ru

Главе Татарстана Рустаму Минниханову представили первый этап мастер-плана территории для туристов «Лаишево». Это произошло во время его встречи с Денисом Секачевым, заместителем генерального директора «Корпорация Туризм. РФ», рассказывают в пресс-службе главы республики.

Сообщается, что в Лаишевском районе Татарстана запланировано строительство объектов инфраструктуры для отдыха туристов. Среди них – отель, СПА-центры, заведения общепита и глэмпинги. Кроме того, в планах имеется оснащение пляжной зоны всем необходимым для комфортного пребывания.

Строительство и обустройство туристской территории «Лаишево» будет реализовываться совместно с «Корпорация Туризм. РФ»

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