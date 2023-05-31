Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ранении подростка в Чувашии

ФОТО: Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ранении подростка в Чувашии, передают в пресс-службе СК РФ. Он поручил руководителю республиканского СУ СК проинформировать о расследовании уголовного дела.

Сообщается, что в понедельник, 29 мая, в Алатыре пьяный 33-летний мужчина нанес 15-летнему подростку, который находился у него дома, два ножевых ранения. Несовершеннолетний в результате этого оказался в больнице.

Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос о заключении его под арест.

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