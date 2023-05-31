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НовостиОбщество31 мая 2023 17:30

В Чувашии пять детей погибли на воде

Это произошло буквально за несколько дней
Марина ДОЛГОВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чувашии пять детей погибли на воде. Печальную статистику за несколько дней озвучили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Несмотря на то, что в Чувашии купальный сезон не открыт, еще два ребенка трех лет утонули 29 и 30 мая, пополнив печальный список. Трагедии разыгрались на прудах Козловского и Красноармейского муниципальных округов. В прокуратуре отмечают, что дети находились на водоемах без сопровождения и контроля взрослых.

По фактам страшных трагедий правоохранительные органы проводят проверку.

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