Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чувашии пять детей погибли на воде. Печальную статистику за несколько дней озвучили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Несмотря на то, что в Чувашии купальный сезон не открыт, еще два ребенка трех лет утонули 29 и 30 мая, пополнив печальный список. Трагедии разыгрались на прудах Козловского и Красноармейского муниципальных округов. В прокуратуре отмечают, что дети находились на водоемах без сопровождения и контроля взрослых.

По фактам страшных трагедий правоохранительные органы проводят проверку.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram