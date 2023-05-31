ФОТО: Минздрав Чувашской Республики

В Чувашии родителям новорожденных подарили первые комплекты с национальной вышивкой, сообщает пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. Подарки получили 28 молодых семей Чувашии.

В состав подарочного комплекта вошли постельное белье и махровое полотенце с чувашской вышивкой для новорожденных, а также книга «Сказки народов Чувашии» и поздравительная открытка от имени Главы Чувашской Республики.

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