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НовостиОбщество31 мая 2023 16:30

В Чувашии родителям новорожденных подарили первые комплекты с национальной вышивкой

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню защиты детей
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Минздрав Чувашской Республики

ФОТО: Минздрав Чувашской Республики

В Чувашии родителям новорожденных подарили первые комплекты с национальной вышивкой, сообщает пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. Подарки получили 28 молодых семей Чувашии.

В состав подарочного комплекта вошли постельное белье и махровое полотенце с чувашской вышивкой для новорожденных, а также книга «Сказки народов Чувашии» и поздравительная открытка от имени Главы Чувашской Республики.

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