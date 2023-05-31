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НовостиОбщество31 мая 2023 16:00

В Йошкар-Оле под колеса автомобиля попал 8-летний ребенок на самокате

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Госавтоинспекция Марий Эл

ФОТО: Госавтоинспекция Марий Эл

В Йошкар-Оле под колеса автомобиля попал 8-летний ребенок на самокате, передает пресс-служба Госавтоинспекции по Республике Марий Эл.

Сообщается, что ДТП произошло сегодня, 31 мая, днем на улице Лебедева. По предварительной информации, мальчик 8 лет, управляя самокатом, при пересечении проезжей части – въезда во двор не уступил дорогу автомобилю, выезжающему из двора.

В результате ДТП мальчик был травмирован. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

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