Банк «Открытие» стал лауреатом премии Data Award 2023

Издательство «Открытые системы» подвело итоги конкурса для data-driven-организаций и директоров по данным Data Award 2023. Банк «Открытие» был номинирован с сервисом «Советник» и получил специальный приз «За искусное использование данных для реализации стратегии клиентоцентричности» от Ассоциации участников отрасли центров обработки данных.

Сервис построен на технологиях машинного обучения и позволяет банку оптимизировать работу с малым и средним бизнесом. Он был разработан для формирования комплексных рекомендаций, советов, подсказок для конкретного клиента или менеджера с использованием data-driven подхода и с учетом максимального количества факторов и взаимосвязей. Сейчас сервис подсказывает наилучшее решение по широкому кругу вопросов, предупреждает или обращает внимание на возможные риски. На всю клиентскую базу он был масштабирован в декабре 2022 года.

- Внедрение сервиса дает нам и дополнительные бонусы, – прокомментировал вице-президент, директор департамента CRM МСБ банка «Открытие» Антон Козлов. - Это сокращение потребности в штате специалистов CRM, снижение критической зависимости от производителей импортного ПО, повышение эффективности работы клиентских менеджеров. Кроме того, нам удалось уменьшить стоимость привлечения и обслуживания, снизить информационную нагрузку на клиента и сформировать стабильный источник привлечения новых качественных клиентов».

Независимая премия для директоров по данным учреждена в 2018 году издательством «Открытые системы» и профессиональным порталом «Директор информационной службы». Главная цель премии – популяризация наиболее значимых российских достижений в области работы с данными. В 2021 году премия изменила название с CDO Award на Data Award, что отражает перенос фокуса премии с личных достижений на корпоративные. В состав экспертного совета Data Award входят авторитетные профессионалы в области цифровой экономики.