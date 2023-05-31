Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 15:23

31 мая в Казань с рабочим визитом прибыл глава Росгвардии Виктор Золотов

Его встретили в аэропорту официальные лица
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: tatarstan.ru

ФОТО: tatarstan.ru

31 мая в Казань с рабочим визитом прибыл директор Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов, передает пресс-служба главы Республики Татарстан.

Сообщается, что во время официального визита Виктор Золотов поучаствует в открытии нового здания национальной гвардии в Казани на улице Лазарева, 16.

В аэропорту важного гостя встретил глава Татарстана Рустам Минниханов и начальник республиканского Управления Росгвардии генерал-майор полиции Рустем Гумеров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram