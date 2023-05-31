31 мая в Казань с рабочим визитом прибыл глава Росгвардии Виктор Золотов

ФОТО: tatarstan.ru

31 мая в Казань с рабочим визитом прибыл директор Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов, передает пресс-служба главы Республики Татарстан.

Сообщается, что во время официального визита Виктор Золотов поучаствует в открытии нового здания национальной гвардии в Казани на улице Лазарева, 16.

В аэропорту важного гостя встретил глава Татарстана Рустам Минниханов и начальник республиканского Управления Росгвардии генерал-майор полиции Рустем Гумеров.

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