Новая школа на 1224 места в Ново-Савиновском районе Казани готова на 70%

ФОТО: kzn.ru

Новая школа в Ново-Савиновском районе Казани готова на 70%, об этом сообщают в пресс-службе столицы Татарстана. В настоящее время там благоустраивают территорию и занимаются отделочными работами.

На сегодняшний день в школе на 1224 места на улице Сибгата Хакима завершили внутреннюю кладку кирпича и монтаж несущих металлоконструкций, установили окна и осуществили монтаж лифтов.

Известно, что площадь четырехэтажного здания новой школы составит 24 508 квадратных метров. В учебном заведении будет функционировать бассейн, а также площадки для баскетбола, волейбола, тенниса и футбольное поле.

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