Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Государственная корпорация ВЭБ.РФ профинансирует строительство трех школ в Татарстане. Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Инвестировать Госкорпорация планирует в создание новых учебных заведений в Набережных Челнах, в селе Нижние Метески, а также в Приволжском районе Казани.

Школы в Челнах и Казани, согласно проекту, должны будет вместить около 1,5 тысяч детей, в селе Нижние Метески запланировано 500 учебных мест.

Сумма инвестиций в учебные заведения Татарстана составит порядка 1,3 миллиарда рублей. Школы должны ввести в эксплуатацию в 2024 году.

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