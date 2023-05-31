Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового директора Института развития города

Алексей Горбунов имеет 16-летний опыт работы в архитектурной сфере. Фото: Институт развития города

Мэр Казани Ильсур Метшин представил коллективу Института развития города их нового директора. Им стал Алексей Горбунов, который имеет 16-летний опыт работы в архитектурной сфере.

Горбунов окончил КГАСУ по специальности инженер-архитектор. С 2007 по 2014 года достиг должности главного архитектора проекта в ЗАО «Мостаф». Здесь же до 2019 года руководил отделом архитектуры, был первым заместителем гендиректора проекта. До своего нового назначения работал исполнительным директором проекта в ООО «МостафПроектСтрой».

Ильсур Метшин выразил благодарность бывшему директора Института развития города Роману Повышеву, которые занимал эту должность с момента создания организации. Градоначальник отметил, что Повышев правильно выстроил работу и успешно справился со своей задачей.

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