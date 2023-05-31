Поселок Залесный в Казани почти на сутки останется без воды

Воды не будет 6 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поселке Залесный Кировского района Казани 6 июня с 9.00 до 23.00 отключат водоснабжение. Здесь будет проходить переврезка водопровода в ходе дорожных работ.

Без воды в поселке Залесный останутся жители улиц: Хибинская, Алтынова, Ежевичная, Карпатская, Родниковая, Полеская, Красноармейский переулок, Полоцкая, Варшавская, Болгарская, Окская, Варшавский переулок, Интернатная, Лесопарковый переулок, Таганрогская, Пограничная, Лесопарковая, Паровозников, Селянская, Молдавская, Тетюшская, Вьюжная, Зимняя, Калиновского, Алеутская, Лесопарковая, Шварца, Залесная от дома №1 до улицы Прудная, Славянская, Выборная, Актюбинская, Лесной переулок, Аксакова.

Отключение также коснется улиц: Совхозный переулок, Сафина, Актанышская, переулок Аксакова, Узорная, Ново-Осиновская, 2-я, 3-я Ново-Осиновская, Ново-Осиновский переулок, с 1 по 8 Залесная, Новоселова, Прудная, Горьковское Шоссе от железной дороги в направлении поселка Залесный, территория озер Глубокое и Лебяжье, Лесопарк Лебяжье, Шавкат, Аккюш, Песенная, Узорный переулок, Ташлы, Осиновская, Горлесопарк, 43, 48, Залесная, Лесопарковый переулок, 19.

Для установки цистерны с водой необходимо позвонить по номеру 8 (843) 231-62-60 и оставить заявку, сообщает МУП «Водоканал». Предприятие принесло извинения за доставленные неудобства, пообещав сделать все возможное, чтобы закончить работы пораньше.

Напомним, ранее в Казани озвучили даты отключения горячей воды на июнь.

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