Раису Татарстана доложили о предстоящем ремонте моста «Миллениум»

Раис Татарстана отметил, что все задуманные работы необходимо выполнить в сроки. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В среду, 31 мая, раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов улично-дорожной сети Казани. Во время обхода главе республики рассказали о будущем ремонте проезжей части моста «Миллениум» и подъездных путей.

Работы на этом мосту планируют начать в 2023 году. Сейчас идет разработка схемы дорожного движения на время ремонта и выполнения строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба раиса республики.

После Рустам Минниханов ознакомился с тем, как идет строительство первого этапа Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Его протяженность составит четыре километра, а сдать участок планируют уже в октябре текущего года. Отметим, что проезд по Вознесенскому тракту хотят сделать платным.

Раис Татарстана отметил, что все задуманные работы необходимо выполнить в сроки и качественно. Напомним, ранее исполком Казани потребовал снести гостиницы-долгострои у моста «Миллениум».

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