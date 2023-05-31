В Набережных Челнах двухлетний мальчик едва не погиб, съев мамины таблетки

Двухлетний ребенок съел мамины таблетки, пока та отвлеклась на приготовление ужина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Историю спасения мальчика, которая едва не обернулась трагедией, поделились в горздраве Набережных Челнов.

Двухлетний ребенок съел мамины таблетки, пока та отвлеклась на приготовление ужина. По словам женщины, все произошло очень быстро. Она вернулась, увидела, что сын держит в руках пачку успокоительных, а в ней - не хватает больше половины таблеток.

К моменту приезда бригады скорой помощи мальчик был в полубессознательном состоянии, его артериальное давление снизилось. Фельдшеры Анастасия Холкина и Марина Петрова промыли малышу желудок и дали детоксикационные средства.

Его состояние удалось стабилизировать, после чего ребенка доставили в КДМЦ Набережных Челнов. Сейчас мальчик здоров, и его уже выписали домой.

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