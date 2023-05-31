В Татарстане директорам некоторых школ выплатят по 30 тысяч рублей

Деньги будут выделять из бюджета Татарстана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Татарстане единовременная выплата директорам школ, в которых трудятся победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям республики, составит 30 тысяч рублей. Премьер-министр республики подписал соответствующее постановление.

Деньги будут выделять из бюджета Татарстана. Порядок предоставления выплаты предстоит разработать Минобрнауки РТ в течение двух месяцев.

Ранее мы сообщали, что в Зеленодольске молодым учителям дополнительно будут платить по 50 тысяч.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram