В Татарстане филиал фонда «Защитники Отечества» возглавила Гузель Удачина

Открытие фонда состоялось 31 мая. Фото: пресс-служба раиса РТ

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Казани возглавила Гузель Удачина. Ранее она была уполномоченным по правам ребенка в Татарстане и судьей Конституционного суда РТ.

Открытие фонда состоялось 31 мая. Участие в церемонии принял глава Татарстана Рустам Минниханов. Учреждение расположено в здании ДК химиков. Фонд создали создан по указу президента России Владимира Путина.

На данный момент в филиале трудятся девять социальных координаторов. В будущем количество сотрудников планируется увеличить до 40.

В «Защитниках Отечества» услуги ветеранам СВО, их семьям, а также семьям погибших бойцов будут оказываться в режиме «одного окна».

Ранее мы сообщали, что в Челнах помощником руководителя исполкома назначен Константин Рысев.

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