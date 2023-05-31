В Казани Рустам Минниханов и Виктор Зотов открыли новое здание Росгвардии Татарстана

Главнокомандующий Росгвардии РФ посетил столицу Татарстана с рабочим визитом. Фото: rais.tatarstan.ru

Главнокомандующий Росгвардии РФ Виктор Зотов 31 мая прибыл с рабочим визитом в Казань. В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. После чего они вместе отправились для участия в церемонии официального открытия нового здания Росгвардии республики (ул.Лазарева, 16).

Строение имеет пять этажей, в нем расположился отдел лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны. В торжественной обстановке символический ключ от нового здания был вручен начальнику управления Росгвардии по Татарстану генерал-майору полиции Рустему Гумерову.

Напомним, что в эту же среду глава республики Рустам Минниханов принял участие в открытии казанского филиала госфонда «Защитники Отечества».

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