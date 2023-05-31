В Казани на Троицкую родительскую субботу до кладбищ запустят специальные автобусы

В этот день принято вспоминать усопших родственников и посещать их могилы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Троицкая родительская суббота в этом году выпадает на 3 июня. В этот день принято поминать усопших родственников и посещать их могилы. В связи с этим в Казани решили запустить дополнительные автобусы до кладбищ:

- №201с от проспекта Победы до Самосыровского кладбища;

- №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

№204с от Дербышек до местного кладбища;

№205с от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища;

№206с от КДК им.Ленина до кладбища в жилмассиве Сухая река;

№207с от Самосыровского кладбища до кладбища «Курган»;

№208с от улицы Гаврилова до кладбища в жимассиве Сухая река.

Также, согласно информации комитета по транспорту Казани, по графику рабочего дня будут курсировать автобусы №№2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №№2, 3, 5, 7, а до Киндерского кладбища будут ходить автобусы №84.

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