В Казани 31 мая открыли филиал госфонда «Защитники Отечества»

Здесь будет оказываться системная помощь бойцам СВО и их семьям. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту среду, 31 мая, в Казани на базе Дворца культуры химиков (улица Ямашева,1) открыли филиал госфонда «Защитники Отечества». В церемонии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Это даст дополнительную возможность решать вопросы ветеранов СВО системно и на высоком уровне. Помощь бойцам и членам их семей – одно из приоритетных направлений нашей работы, - сказал Минниханов и предложил привлекать к работе в филиале волонтеров и представителей общественных молодежных организаций.

Отметим, филиал фонда расположен на первом и третьем этажах Дворца культуры химиков. Под него выделили площадь в 550 квадратных метров. В помещениях созданы все условия для инвалидов. Там будут работать социальные координаторы, группы психологической помощи, группы юридического сопровождения, также имеется и конференц-зал.

Напомним, указ о создании госфонда «Защитники Отечества» 3 апреля подписал президент России Владимир Путин. В каждом регионе должен быть создан его филиал. В Татарстане его возглавила бывший детский омбудсмен республики Гузель Удачина.

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