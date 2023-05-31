В Чувашии на ПАО «Химпром» возник огромный столб черного дыма

Задымление было локализовано в течение получаса. Фото: Ольга Крыльцова

Вечером 30 мая жителей Новочебоксарска напугал поднимающийся с территории промзоны огромный столб черного дыма, который был виден за несколько километров. К счастью, ветер сносил его в сторону от города. В итоге, как оказалось, источником беспокойства стал ПАО «Химпром».

На химическом предприятии заявили, что задымление было, но оно не имело отношение к производству продукции.

- В 19.22 во время пуска одной из технологических схем после ремонта произошло повышение температуры оборудования. Начала тлеть изоляция, отсюда черный дым. В 19.59 задымление было локализовано. Пострадавших нет. Важно, произошедшее не имеет террористического характера. Предприятие работает в штатном режиме, - сообщает пресс-служба ПАО «Химпром».

Там также отметили, что в воздухе города после ликвидации задымления загрязнений и превышения ПДК по вредным веществам пока не обнаружено, отбор проб будет продолжен.

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