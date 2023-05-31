Под Челнами в результате взрыва газового баллона разрушился частный дом

В момент происшествия в доме никого не было. Фото: МЧС Татарстана

В СНТ «Весна-2», что под Набережными Челнами, 30 мая в 22:22 произошел взрыв в частном доме. Как уточняет пресс-служба МЧС Татарстана, произошла разгерметизации газового баллона. В результате разрушился одноэтажный кирпичный садовый дом размером 4 на 6 метров. Последующего горения не произошло.

- В момент происшествия в доме никого не было. Никто не пострадал, - отметили в МЧС Татарстана

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили ограничить продажу пиротехники после взрыва в Набережных Челнах.

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