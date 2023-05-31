ВТБ: россияне увеличили срок погашения ипотеки до 4,3 лет

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По данным ВТБ, российские заемщики погашают ипотеку в среднем за 4,3 года. Чаще всего они стремятся досрочно закрыть обязательства по крупным сделкам. Клиентам, погасившим свои кредиты в прошлом году, требовалось на это около 3 лет. Об этом свидетельствует аналитика банка по ипотеке без учета рефинансирования.

Активнее всего клиенты выплачивают жилищные кредиты на суммы 15-20 млн рублей. В среднем на закрытие таких договоров уходит около 1,5 лет, следует из статистики ВТБ за первые четыре месяца этого года. У заемщиков, занявших на покупку недвижимости до 5 млн рублей, полное погашение обязательств занимает 3,6 года.

В среднем на частично досрочное погашение ипотеки клиенты ВТБ направляют 140 тысяч рублей, что более чем в пять раз превышает средний размер ежемесячного платежа. Для сравнения, год назад на частично досрочное погашение они выделяли в среднем 157,6 тысяч рублей, а в апреле 2020 года - 137 тысяч.

- Несмотря на то, что в среднем заёмщики берут ипотеку на рекордные 24 года, закрывают ее по-прежнему в разы быстрее: по нашим данным, за 4,3 года. Благодаря льготным программам со ставкой 6-8% ипотека перестала «висеть» над клиентами большим долгом, стала удобным финансовым инструментом для решения квартирного вопроса и посильным для выплаты. За счет общего снижения ставок и увеличения срока кредита в меньшую сторону изменился и ежемесячный платеж, поэтому заёмщики все чаще направляют освободившиеся средства не на досрочное погашение, а на другие, более важные для них расходы. При этом общий уровень их платежной дисциплины по-прежнему на высоком уровне – с точки зрения просроченной задолженности сегмент жилищного кредитования остается образцовым, - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он отметил, что быстрее всего по-прежнему закрываются кредиты, выданные в сегменте дорогой недвижимости. Многие заемщики в этой категории – предприниматели, которые оформляют ипотеку под низкую ставку и стремятся не отвлекать лишние ресурсы из своего бизнеса. Кроме того, зачастую такие клиенты сдают недвижимость в аренду и возвращают часть ипотечного платежа.

Ранее ВТБ зафиксировал изменение структуры спроса россиян на жилье. По данным банка, за последний год доля сделок на сумму до 10 млн рублей резко сократилась и при этом значительно выросла в сегменте 10-15 млн. Наиболее существенные изменения произошли на первичном рынке.

По итогам четырех месяцев 2023 года порядка 63,3 тысячи клиентов получили в ВТБ ипотеку объемом 321 млрд рублей. Основным спросом в январе - апреле пользовались стандартные ипотечные программы, по которым заемщики приобретают в основном вторичное жилье - на них пришлось около 56% сделок.