В Казани 4 июня ограничат движение по двум улицам из-за полумарафона

Спортсменам предстоит преодолеть дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 км Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в воскресенье, 4 июня, пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». На время его проведения в столице Татарстана будут перекрыты некоторые дороги.

Для проезда транспорта будут закрыты участки улиц С. Хакима и Чистопольской. Ограничения продлятся с 8.00 до 13.00. Также полностью будет перекрыта внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Спортсменам предстоит преодолеть дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 км. Для детей в возрасте от 3 до 10 лет будут специальные маршруты на 300 и 600 м.

Ранее мы сообщали, что на «Казанском марафоне» было сделано сразу два предложения руки и сердца.

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