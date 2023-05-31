В Казани не принимали решение о закупке электробусов

В 2021 году в Казани была проведена тестовая эксплуатация электробуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани не принималось решение о массовой закупке электробусов. Пока в столице Татарстана этот вид транспорта на городских маршрутах не эксплуатируется.

- В 2021 году была проведена тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ-6282-10. Позже машина была возвращена заводу изготовителю, — цитирует РБК пресс-службу администрации Казани.

К слову, недавно ПАО «КАМАЗ» заключил двухлетний контракт на поставку в Москву и последующее сервисное обслуживание тысячи электробусов.

Ранее мы сообщали, что ко дню города в Казани появятся 25 троллейбусов нового поколения.

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