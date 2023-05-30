В лесах Татарстана нашли 74 несанкционированные свалки

В общей сложности ликвидировали порядка 200 кубометров отходов, которые заняли почти 817 квадратных метров территории Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В лесах Татарстана было выявлено 74 несанкционированные свалки. В общей сложности ликвидировали порядка 200 кубометров отходов, которые заняли почти 817 квадратных метров территории. Такие данные привел министр лесного хозяйства Равиль Кузюров.

Он отметил, что больше всего мусора в местах, которые граничат с крупными городами: Казанью, Набережными Челнами, Зеленодольском, Альметьевском, Нижнекамском.

Всего в республике Татарстан 1,2 миллиона Га леса, а общая площадь защитных лесных насаждений составляет 145 тысяч Га.

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