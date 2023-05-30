Годом ранее республика находилась на 4-м месте, а в 2021 и вовсе совершила скачок с 60-й строчки рейтинга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам 2022 года Татарстан занял 2 место среди регионов России с наименьшим давлением на бизнес. Годом ранее республика находилась на 4-м месте, а в 2021 и вовсе совершила скачок с 60-й строчки рейтинга. Об этом говорили на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве.

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей при раисе Татарстана Фарид Абдулганиев, новый индекс отражает результаты ежедневной и системной работы по созданию благоприятных условий для бизнеса. По поручению главы республики в эту работу были включены все уровни власти.

Так, в 2022 году в адрес уполномоченного поступило почти 3,3 тысяч обращений от предпринимателей, а с января по май этого года — 427.

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