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НовостиОбщество30 мая 2023 17:55

В Набережных Челнах «Лада Приора» въехала в яблоню

ДТП произошло на проспекте Мира
Елена СКВОРЦОВА
Фотографиями с ДТП поделились в социальных сетях

Фотографиями с ДТП поделились в социальных сетях

Сегодня, 30 мая, в Набережных Челнах «Лада Приора» въехала в яблоню. ДТП произошло на проспекте Мира. Автомобиль наехал на дерево, которое расположено на разделительной полосе.

Инцидент произошел недалеко от остановки «Парк Победы». Известно, что машина ехала в сторону поселка ГЭС. При совершении маневра, очевидно, водитель потерял управление и не смог вовремя среагировать, после чего автомобиль врезался в яблоню. В этот момент в транспорте находилось два человека.

На место ДТП приехали скорая и сотрудники ГИБДД. Из-за чего именно произошла авария пока не известно.

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