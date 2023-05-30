Каждая лекция на платформе сопровождается практикой для закрепления полученных знаний

В Татарстане запустят специальное приложение с материалами для изучения госслужбы. Медиаплатформа называется «Вверх!». По словам инициаторов проекта, с помощью данной платформы каждый желающий сможет изучить основы государственной службы, а также найти там необходимые материалы для успешного собеседования.

Каждая лекция на платформе сопровождается практикой для закрепления полученных знаний. Например, нужно написать деловое письмо, эссе или другие тексты. Кроме того, участники могут получить обратную связь от экспертов.

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