Данная выплата положена всем, независимо от дохода семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года более 11,5 тысяч семей Татарстана получили единовременное пособие при рождении ребенка. Сумма выплат в среднем составила 23 тысячи рублей. Однако в мэрии Казани уточнили, что при проживании в месте, где применяется районный коэффициент, сумма пособия может быть выше.

Для получения меры поддержки, один из членов семьи должен обратиться к работодателю. Те, у кого работы нет, могут обратиться в СФР, МФЦ или подать заявление через «Госуслуги». Данная выплата положена всем, независимо от дохода семьи, а пособие дается на каждого ребенка.

В этом году на эти выплаты было направлено более 264 млн рублей.

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