Объект посетил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Фото: ТГ-канала градоначальника

В Набережных Челнах к началу учебного года откроют детский сад на 340 мест. Он появится в 69-м микрорайоне. Планируется, что готовый объект будет сдан в июле.

Возглавит учреждение для дошкольников Юлия Юлчурина, которая рассказала, что коллектив педагогов сформирован на 70%. Всего будет 18 групп, 11 ясельные. Более того, подано уже 313 заявлений от родителей.

Объект посетил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который отметил, что это очень важный и нужный объект для этого микрорайона. «Работаем комплексно: строим детские сады и школы в новых микрорайонах города, чтобы обеспечить комфортными условиями жителей новых микрорайонов», - написал мэр в своем телеграм-канале.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram