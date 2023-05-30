Мероприятие организовано отделением Русского географического общества Татарстана. Фото: пресс-служба РГО

В Казани водолазы очистят дно озера Глубокое. Кроме того, как рассказали в мэрии столицы Татарстана, 3 июня в 10.00 на территории рядом с водоемом состоится субботник. В нем могут принять участие все желающие, но нужно пройти регистрацию здесь.

Мероприятие организовано отделением Русского географического общества Татарстана, а сама акция посвящена Международному дню очистки водоемов, который отмечается 2 июня.

Перчатки и мусорные мешки будут выдавать на месте. Вдохновители и инициаторы праздника - дайверы.

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