Во время встречи, ее участники смогут задать вопросы экспертам и предложить свои идеи. Фото: Марат Мугинов с сайта kzn.ru

Благоустройство бульвара Серова обсудят с жителями Казани 31 мая в 19.00. Встреча состоится на территории бывшей парковки (вход со стороны кафе). Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана. Во время встречи, ее участники смогут задать вопросы экспертам и предложить свои идеи.

Казанцам расскажут о планируемом проекте бульвара. Так, в первой части пространства на территории 1,5 Га будет сенсорный сад и МАФы. Кроме того, там появится площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, зона для игры в боччу, места для отдыха. Позднее будет обустроена территории рядом с озером.

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