Мэр Набережных Челнов вручил участнику СВО медаль «За отвагу»

Евдокимов имеет звание старшего лейтенанта, командует взводом. фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил участнику СВО Александру Евдокимову медаль «За отвагу». Это произошло сегодня, 30 мая, во время встречи с участниками специальной военной операции, которые приехали домой в отпуск.

Евдокимов был мобилизован с Комсомольского военкомата. Сейчас имеет звание старшего лейтенанта, командует взводом, рассказали в Управлении информационной политики Челнов. Он рассказал, что получил повестку в день рождения.

Также мэр пообщался со всеми бойцами, напомнил им про меры социальной поддержки и рассказал о текущих городских делах.

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