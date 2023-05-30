По словам синоптиков, ожидается, что гроза начнется в ночь на 31 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане, 31 мая, ожидается гроза, град и сильный ветер. Такой прогноз дали в гидрометцентре республики.

По словам синоптиков, ожидается, что гроза начнется в ночь на 31 мая и продолжится днем. Осадки будут длиться почти весь день до вечера. Местами в республике прогнозируют сильный ветер, который может достигать до 23 метров в секунду. Ожидается, что в некоторых районах Татарстана может пойти град.

Температура воздуха составит до 19 градусов выше нуля. На трассе возможен туман.

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