Мэр города Наиль Магдеев побывал на стройке образовательного учреждения. Фото из его ТГ-канала

В Набережных Челнах к новому учебному году откроют школу с кинозалом. Об этом рассказал мэр города Наиль Магдеев, который сегодня, 30 мая, побывал на стройке образовательного учреждения.

На сегодняшний день в учебном заведении ведутся ремонтные работы, школа готова на 65%. Планируется, что она распахнет свои двери для ребят уже 1 сентября 2023 года. По словам градоначальника, педагогический коллектив уже сформирован, а набор учеников еще ведется.

Сам кинозал будет рассчитан на 15-20 посадочных мест.

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