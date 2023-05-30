Настенная живопись будет выполнятся в определенном контексте и дополнять невыразительную застройку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на улице Каюма Насыри появится новый мурал в стиле граффито, сообщает главный художник города Жанна Белицкая. По ее словам, создание мурала реализуется в рамках проекта «Туристический код развития Старо-Татарской слободы». Настенная живопись будет выполнятся в определенном контексте и дополнять застройку.

Как отметила главный художник Казани, муралы - это искусство, средство формирования облика города. Они появляются и на частных объектах, являясь еще и средством имиджа, узнаваемости. Есть целая серия муралов, которая создает легенду и некий бренд.

Напомним, в Казани на стене дома по улице Клара Цеткин появился мурал «Сон».

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