«Комсомольская правда» в Казани стала победителем журналистского конкурса «Хрустальное перо»

Вручение награды прошло в торжественной обстановке.

В этот вторник, 30 мая, в столице Татарстана в торжественной обстановке на сцене КЦ «Сайдаш» прошла церемония награждения победителей XXVI конкурса в сфере журналистики и массмедиа Татарстана «Бэллүр калэм» - «Хрустальное перо». В мероприятии приняли участие более 500 человек – руководители региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также популярные в республике блогеры.

В номинации «Лучшее освещение Года цифровизации в Республике Татарстан» одержала «Комсомольская правда» в Казани.

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