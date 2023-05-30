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НовостиОбщество30 мая 2023 13:48

В Татарстане дисквалифицировали шесть арбитражных управляющих

Было получено 198 жалоб
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На начало текущего года в стадии банкротства находились 668 организаций.

На начало текущего года в стадии банкротства находились 668 организаций.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 1 мая 2023 года в Татарстане дисквалифицировали 6 арбитражных управляющих. Вместе с тем за этот период на их действия было получено 198 жалоб и составлено 46 протоколов о привлечении к административной ответственности.

Статистика Арбитражного суда Татарстана также говорит, что на начало текущего года в стадии банкротства находились 668 организаций и более 5,6 тысячи жителей республики, сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

Напомним, ранее в отставку ушел председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов.

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