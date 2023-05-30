Футболист Алексей Сутормин не перейдет в «Рубин»

В 2019 году игрок уже выступал за казанский клуб. Фото: Рамиль ГАЛИ

Ранее СМИ сообщали о том, что полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин перейдет в «Рубин». Однако, как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в казанской команде, этого все же не произойдет - 29-летний хавбек не входит в шорт-лист клуба на усиление под выход в Российскую премьер-лигу. Мало того, к данному игроку руководство «Рубина» даже не проявляло интереса.

Напомним, Сутормин уже играл за казанский клуб в 2019 году. Последние же четыре сезона Александр выступает за «Зенит». В этом сезоне в составе питерского клуба игрок провел 19 матчей, но не отметился результативными действиями.

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