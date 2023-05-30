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НовостиАвто30 мая 2023 12:57

В Татарстане нарушителей ПДД предложили выявлять с помощью беспилотников

Модель аппарата разработали совместно с Университетом Иннополис
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Беспилотник сможет фиксировать нарушения правил выезда на встречную полосу движения.

Беспилотник сможет фиксировать нарушения правил выезда на встречную полосу движения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане для выявления нарушителей ПДД могут начать использовать проводные беспилотники. Об этом рассказал начальник ГИБДД республики Рустем Гарипов на заседании комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку.

Госавтоинспекция вместе с Университетом Иннополис разработали модель проводного летательного аппарата, который автоматически сможет фиксировать нарушения правил выезда на встречную полосу движения. В будущем программное обеспечение планируют доработать для выявления других типов нарушений, подчеркнул Гарипов.

Напомним, ранее в Казани во дворе многоквартирного жилого дома упал беспилотник.

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