На трассе М-5 в Татарстане ввели реверсивное движение

На участках дороги будут вестись строительно-монтажные работы. Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 30 мая на трассе М-5 «Урал» в Татарстане на время ввели реверсивное движение. Речь идет об участках км 1243+700 — км 1256+000, км 1266+000 — км 1274+218.

Ограничение установили из-за строительно-монтажных работ на дороге. Движение здесь будет регулироваться светофорами. О дате отмены реверсивного движения сообщат дополнительно, заявили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ранее в трех районах Татарстана на трассе М-7 ограничили скорость до 50 километров в час.

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