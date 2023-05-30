Казанский «Рубин» хочет выкупить полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина

В июле 2019 года «Рубин» уже выкупал Сутормина у «Оренбурга». Фото: ФК "Зенит"

Казанский «Рубин» хочет выкупить полузащитника питерского «Зенита» Алексея Сутормина. Игрок, скорее всего, будет не против, так как ему дается мало игрового времени — 780 минут в 19 матчах. Несмотря на это, трансфер маловероятен, поскольку главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен сохранить игрока в коллективе, сообщает «РБ Спорт».

Отметим, что в июле 2019 года «Рубин» выкупил Сутормина у «Оренбурга», однако спустя неделю игрока к себе переманил «Зенит».

Ранее стало известно, что казанский «Рубин» вернулся в премьер-лигу.

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