Рустам Минниханов утвердил положение об отделе Совбеза Татарстана

Документ опубликован на сайте руководителя региона. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал положение об отделе обеспечения деятельности республиканского Совета безопасности. Документ об этом опубликовали на сайте руководителя региона.

Отдел должен будет обеспечивать деятельность Совбеза Татарстана и консультативных органов при главе республики по вопросам общественной безопасности, правопорядка, в том числе профилактики терроризма. В задачи также входит подготовка аналитических материалов по вопросам обеспечения защиты прав и свобод жителей республики.

В своей работе сотрудникам отдела необходимо руководствоваться Конституцией России, Конституцией Татарстана, федеральными законами и распоряжениями.

Напомним, ранее Рустам Минниханов внес изменения в состав Совета по образованию и науке Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram