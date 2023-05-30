В Татарстане пройдет перепись степных сурков

В 2022 году году в республике насчитали 18 225 особей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане начинается перепись степных сурков. Проведут ее специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам. Она продлится до 23 июня.

Планируется, что сначала работники госкомитета определят и отметят на карте-схеме границы мест обитания животных, а затем учтут взрослых особей и детенышей.

В 2022 году году в республике насчитали 18 225 особей. Тогда количество животных увеличилось на 14%. Чаще всего сурков можно встретить на юго-востоке Татарстана. Самые значительные колонии замечены в Лениногорском, Бавлинском и Ютазинском районах.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане открывается сезон охоты на боровую дичь.

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